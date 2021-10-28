В "Дії" з'явиться можливість завантажити дані про нерухомість: коли та як це працюватиме

В Мінцифри працюють над введенням нової функції в "Дію" для завантаження даних про нерухомість у реєстр. Ймовірно, вже в наступному році вона стане доступною для усіх користувачів застосунку.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баник.
"До 2013 року, якщо говорити про реєстр нерухомості, це все були папери, БТІ, нотаріуси і так далі, тому цих даних здебільшого в реєстрі немає. Вони часто є тільки в паперових архівах", - відзначив Баник.
За словами керівника з розвитку електронних послуг у Мінцифри, сьогодні вже працюють над пілотною послугою, яка верифікуватиме дані по нерухомості.
"Поки що це пілот, можливо наступного року зможемо вийти на масштаб всієї України", - додав Баник.
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