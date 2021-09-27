RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У "Дія" можна буде оформити договір купівлі-продажу автомобіля

Автор: Валерія Поліщук

На порталі "Дія" можна буде оформити договір купівлі-продажу автомобіля онлайн. Нова послуга запрацює найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

"Найближчим часом автовласники зможуть укладати договір купівлі-продажу онлайн. Дане нововведення передбачено постановою Кабінету міністрів України від 22 вересня № 1007 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Послуга буде доступна для громадян в Електронному кабінеті водія та на єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Дія".

Зокрема, продавець і покупець, авторизувавшись, будуть заповнювати договір про купівлю-продаж автомобіля в електронному вигляді, і після цього документ автоматично передається в сервісний центр МВС для проведення всіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами.

Після позитивної обробки адміністратором продавець і покупець будуть проставляти кваліфіковані електронні підписи і договір про купівлю-продаж авто буде вважатися укладеним.

За інформацією установи, нововведення буде реалізовано сервісними центрами МВС України протягом пів року після набрання чинності даної урядової постанови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія