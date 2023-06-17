"Странный близнец Медведева". Подоляк ответил на ядерные угрозы Лукашенко

"Лукашенко не является сегодня субъектом не только глобальной политики, он даже не является субъектом войны в Украине. Лукашенко является странным "братом-близнецом" Медведева, которые должны выполнять функцию "клоунского ВИП-агитационного поезда". Не более, но и не меньше", - сказал Подоляк.

Он добавил, что Лукашенко не понимает возможности ядерного оружия, поэтому пытается запугать мир своими заявлениями. Советник главы ОП назвал ядерные угрозы белорусского диктатора "анекдотическими заявлениями".

По мнению Подоляка, цель Лукашенко - дать возможность России якобы влиять на общий ход войны.

"То есть, чтобы (информационное, - ред.) поле было забито еще чем-то, кроме негатива в отношении России. Лукашенко бравирует и хочет запугать", - говорит советник главы ОП.

Заявления Лукашенко

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российским пропагандистам. Он утверждает, что Беларусь уже якобы начала получать ядерное оружие от РФ.

Также, по словам Лукашенко, он будет контролировать российское ядерное оружие. Однако следует отметить, что перед этим глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ядерное оружие будет только храниться на территории Беларуси, а будет контролировать его Россия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.