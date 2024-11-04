Странные правила. Как в США выбирают президента

Правила, по которым американцы избирают главу государства, очень специфичны. В отличие от большинства других стран выборы проходят в два этапа.

Сначала проходит голосование в каждом отдельном штате. Но формально американцы будут голосовать не персонально за Камалу Харрис или Дональда Трампа, а за так называемых "выборщиков" – специальных партийных делегатов. А уже потом выборщики будут голосовать за соответствующего кандидата.

В современных США роль выборщиков стала формальной. Но на практике эта система значит, что фактически проходят отдельные выборы в каждом из штатов.

Сколько выборщиков нужно для победы

Для победы на президентских выборах нужно получить голоса 270 из 538 выборщиков. Их число в каждом конкретном штате отличается в зависимости от численности населения. Больше выборщиков в Калифорнии – 54. А в таких маленьких по населению штатах как Вермонт, Вайоминг, Северная и Южная Дакота их количество минимальное – по 3 выборщика.

В большинстве штатов действует принцип "победитель получает все". Исключения составляют только Небраска и Мэн. То есть чтобы получить всех избирателей штата, кандидату достаточно получить больше голосов, чем оппонент.

На практике это означает, что президентом США может стать человек, за которого проголосовало меньшинство американцев в масштабах всей страны. Такие случаи, в частности, происходили уже дважды в современной истории США – на выборах 2000 и 2016 года (когда таким образом победу одержал как раз Трамп).

Что такое "колеблющиеся" штаты

Большинство штатов стабильно поддерживают республиканцев или демократов на протяжении многих лет или даже десятилетий. К примеру, демократической считается Калифорния, начиная с 90-х годов, хотя раньше этот штат голосовал за республиканцев. И наоборот, Техас раньше поддерживал демократов, а сейчас преимущественно голосует за республиканцев. В таких штатах нет особого смысла вести агитацию, ведь убедить большое количество избирателей сменить предпочтения трудно.

Вместе с тем существует ряд штатов, в которых поддержка демократов и республиканцев примерно равна, поэтому шансы склонить избирателей на одну или другую сторону выше. Такие штаты называют "колеблющимися" (англ. - swing states). Каждые выборы они разные, потому что избиратели могут менять свою позицию из-за многих факторов: изменение состава населения штата из-за миграции, подъем или упадок определенных секторов экономики и т.д.

На выборах 2024 года "колеблющихся" штатов семь: Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона. В каждом из них рейтинги двух основных кандидатов равны, разрыв значительно меньше статистической погрешности. На практике это означает, что и Камала Харрис, и Дональд Трамп во время кампании львиную долю внимания и рекламных бюджетов посвящают именно этим штатам, обделяя остальные.

Наибольший вес для кандидатов имеет штат Пенсильвания с 19-ю голосами выборщиков. Далее Мичиган и Джорджия – по 16, Северная Каролина – 15, Аризона – 11, Висконсин 10 и Невада – 6.