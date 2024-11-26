Дети-сироты получат на Николая по тысяче гривен

"Ко Дню святого Николая дети-сироты и дети лишены родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей, единовременно получат дополнительно тысячу гривен на каждого ребенка", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров решил в рамках "Зимней поддержки" выплатить на детей по 6500 гривен.

Согласно решению правительства, в течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 гривен. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые требуются зимой.

Ранее в Украине решили выплатить каждому украинцу 1000 гривен. Эти средства можно будет потратить только на отдельные услуги или задонатить на ВСУ.

Средства, зачисленные на специальный счет получателя пособия, могут быть использованы получателем помощи до 31 декабря 2025 года.

Для получения тысячи гривен нужно подать заявку в течение декабря-января. Средства поступят на карточку "Национального кэшбека". Кроме того, "Укрпочта" выплатит средства примерно для 2 млн пенсионеров и получающих социальные выплаты.