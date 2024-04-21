Дети могут получать бесплатное питание в школах и садах: кто имеет льготы

Для получения льгот, дети должны иметь определенные основания, такие как материальная потребность или принадлежность к определенным категориям социальной защиты. Конкретные условия получения льготного питания могут определяться в соответствии с указанными документами и решениями.

Организация школьного питания на льготных условиях в школах Украины происходит в соответствии с:

государственными нормативными документами;

решениями органов местного самоуправления;

проектов финансовой помощи донорских организаций.

Больше о том, какие категории детей могут питаться по льготным ценам, можно узнать в инфографике, которую подготовило правительство.