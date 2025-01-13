Не дети мажоров. В полиции рассказали о подростках, которые "перекрывали" дорогу в Киеве

У подростков, которые недавно попали в скандал из-за"перекрытия" дороги в центре Киева, изъяли два пистолета во время обысков. Также не соответствует действительности то, что "блогеры" являются детьми мажоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Национальной полиции Украины Юлию Гирдвилис в эфире телемарафона.
"Да, действительно во время обысков у двух самых активных участников этого скандального видео мы изъяли два пистолета. Один травматического действия, он зарегистрирован на одного из родителей несовершеннолетнего. Другой - пневматический, который не требует оформления разрешения", - рассказала Гирдвилис.
В частности были изъяты:
Пока неизвестно, то ли это оружие, которое фигурировало в опубликованных детьми скандальных видео.
Изъятые патроны были направлены на экспертное исследование, чтобы узнать, были ли они боевыми.
Спикер Национальной полиции опровергла слухи о том, что якобы полиция сопровождала подростков.
"Подростки ехали за этой машиной, за экипажем полиции, именно когда они с проблесковыми маячками направлялись на один из вызовов, а подали это так якобы их сопровождает полиция", - добавила она.
По словам Гирдвилис, еще одним эпизодом из скандального видео было празднование Дня рождения одного из участников компании. Подростки арендовали автомобили, водителями которых были работники фирмы, что подтверждает анализ с камер видеонаблюдения.
"И оказалось, что когда они были возле магазина, образовалась пробка, которую создали не они и просто это было непреднамеренно сделано автомобилями и водителями, которые даже не знали, что какая-то съемка происходит на улице", - пояснила пресс-секретарь и добавила, что пробка образовалась буквально на "минуту-две".
Информация о том, что подростки являются детьми богатых родителей в основном не соответствует действительности. Отец одного из подростков является бывшим чиновником и сейчас пенсионером.
"Остальные родители - это работники частного бизнеса, учебных заведений, госслужащих. Каких-то там больших состояний, или это информация, что это якобы мажоры - не находит своего подтверждения", - рассказала Гирдвилис.
На днях в сети разгорелся скандал из-за подростков, которые слушали русскую музыку, перекрывали дорогу в центре Киева, демонстрировали оружие и совершали ряд других действий ради создания провокационного контента.
Позже правоохранители установили их личности. "Блогерами" оказались дети от 14 до 17 лет. Они вместе с родителями были приглашены в отделение полиции.
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