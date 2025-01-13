Не дети мажоров. В полиции рассказали о подростках, которые "перекрывали" дорогу в Киеве

Обыски у подростков

"Да, действительно во время обысков у двух самых активных участников этого скандального видео мы изъяли два пистолета. Один травматического действия, он зарегистрирован на одного из родителей несовершеннолетнего. Другой - пневматический, который не требует оформления разрешения", - рассказала Гирдвилис.

В частности были изъяты:

патроны;

страйкбольная граната;

компьютерная техника;

мобильные телефоны.

Пока неизвестно, то ли это оружие, которое фигурировало в опубликованных детьми скандальных видео.

Изъятые патроны были направлены на экспертное исследование, чтобы узнать, были ли они боевыми.

"Сопровождение" полицией

Спикер Национальной полиции опровергла слухи о том, что якобы полиция сопровождала подростков.

"Подростки ехали за этой машиной, за экипажем полиции, именно когда они с проблесковыми маячками направлялись на один из вызовов, а подали это так якобы их сопровождает полиция", - добавила она.

За рулем были не подростки

По словам Гирдвилис, еще одним эпизодом из скандального видео было празднование Дня рождения одного из участников компании. Подростки арендовали автомобили, водителями которых были работники фирмы, что подтверждает анализ с камер видеонаблюдения.

"И оказалось, что когда они были возле магазина, образовалась пробка, которую создали не они и просто это было непреднамеренно сделано автомобилями и водителями, которые даже не знали, что какая-то съемка происходит на улице", - пояснила пресс-секретарь и добавила, что пробка образовалась буквально на "минуту-две".

Не дети мажоров

Информация о том, что подростки являются детьми богатых родителей в основном не соответствует действительности. Отец одного из подростков является бывшим чиновником и сейчас пенсионером.

"Остальные родители - это работники частного бизнеса, учебных заведений, госслужащих. Каких-то там больших состояний, или это информация, что это якобы мажоры - не находит своего подтверждения", - рассказала Гирдвилис.

Детали дела

На днях в сети разгорелся скандал из-за подростков, которые слушали русскую музыку, перекрывали дорогу в центре Киева, демонстрировали оружие и совершали ряд других действий ради создания провокационного контента.

Позже правоохранители установили их личности. "Блогерами" оказались дети от 14 до 17 лет. Они вместе с родителями были приглашены в отделение полиции.