Дети, растущие с фермерскими животными, реже страдают аллергией - исследование

Дети, растущие с фермерскими животными, имеют меньший риск развития аллергии. В частности, это связано с постоянным контактом родителей с животными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medical Xpress.
Команда педиатров и специалистов по инфекционным и воспалительным заболеваниям в Швеции обнаружила, что младенцы, контактировавшие с домашними животными, имеют меньше шансов на развитие аллергии в дальнейшем. Ученые утверждают, что в детстве такой контакт может привести к различиям в кишечной биоме, что и обуславливает такое действие на организм.
Ученые хотели выяснить, влияет ли жизнь на ферме на микрофлору кишечника. Для этого они собрали образцы кала у 65 детей разного возрастного периода. В частности, в 3 дня, 18 месяцев, 3 года и 8 лет. Кроме них ученые взяли образцы у детей рожденных от родителей, живущих на ферме с животными; детей, не росших на ферме и детей, не живших на ферме, но у которых есть домашнее животное.
Ученые обнаружили, что младенцы, живущие на ферме с домашними животными, имеют в семь раз больше анаэробов (организмов, живущих без кислорода), чем факультативных бактерий (те, которые могут жить без кислорода), по сравнению с младенцами, которые не живут на фермах.
Ученые исследовали, что контакт с домашними животными в детстве приводит к изменениям в микрофлоре кишечника. В результате, такие дети имеют меньший риск развития аллергии в будущем.
Читайте также, почему у некоторых людей чешется кожа от шерстяного "кусающего" свитера. Гиперчувствительность кожи к шерсти является относительно распространенным явлением, но она не обязательно вызвана содержащимися в шерсти соединениями - прежде всего овечьей шерсти.