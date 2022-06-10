Як дистанційно отримати лікарняний за кордоном: інструкція

Створення е-лікарняного

Щоб отримати допомогу необхідно звернутись до місцевого лікаря у країні перебування та отримати документальне підтвердження факту тимчасової непрацездатності. Міністерство охорони здоров’я України спростило процедуру. Тож лікар в Україні зможе створити медичний висновок дистанційно на підставі іноземної виписки чи довідки із зазначеним діагнозом.

Після створення медвисновку е-лікарняний сформується автоматично для всіх працевлаштованих. Такий створений без особистого прийому лікарняний є підставою для отримання допомоги від Фонду соціального страхування України.

А в разі вагітності та пологів лікар, який вів чи продовжує вести вагітність жінки, зможе створити медвисновок на підставі власних попередніх медичних записів. Детальніше про отримання декретної допомоги в разі виїзду за кордон за посиланням.

Для отримання допомоги роботодавець працівника, який знаходиться за кордоном, має опрацювати е-лікарняний, сформувати за ним заяву-розрахунок і подати її до Фонду на оплату. Саме від дати прийняття такої заяви залежить строк виплати допомоги, слідкувати за станом оплати лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ.

Категорії непрацездатності

Можливість створити медвисновок дистанційно діє для таких категорій непрацездатності:

захворювання або травма загального характеру;

догляд за хворою дитиною;

вагітність та пологи;

ортопедичне протезування.

Строк дії медичного висновку про тимчасову непрацездатність визначається іноземним медичним документом, але не може перевищувати: