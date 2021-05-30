RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Без дистанції, але в масках: Франція провела перший концерт-експеримент

Автор: Анастасія Рокитна

В Парижі (Франція) провели концерт-експеримент. Тисячі людей у масках та з результатами тесту на коронавірус зібралися на концерт в рамках експерименту в сфері охорони здоров'я.

Про це повідомляє France24.

На концерті на AccorHotels Arena в східній частині Парижа виступила французька рок-група 1980-х років Indochine і ді-джей Етьєн де Кресі.

Влада вжила заходів, щоб п’яти тисячам людей в масках було безпечно танцювати разом на відкритому майданчику закритої концертної арени без соціального дистанціювання.

Люди відвідали шоу безкоштовно, але повинні були пройти три тести на коронавірус: два до і один після концерту.

Організатори допускали до участі тільки людей у ​​віці від 18 до 45 років без будь-яких захворювань.

Зазначимо, Франція заборонила такі масові музичні концерти з початку 2020 року через коронавірус.

Нагадаємо, у Франції можуть ввести обов'язкову вакцинацію для деяких груп населення.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці квітня Макрон представив чотири етапи скасування карантинних обмежень у Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Франціяконцерт