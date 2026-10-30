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Достаем до Западной Сибири. Украина работает над увеличением дальнобойности, - Зеленский

18:53 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина работает над тем, чтобы ее ракеты и беспилотники могли доставать до более отдаленных территорий России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что получил доклад по итогам дипстрайков в сентябре-октябре и поблагодарил военных за меткость и "регулярную качественную реализацию украинских дальнобойных санкций".

"На каждый российский удар по нашим городам и громадам всегда есть наш вполне справедливый ответ. На сегодня в досягаемости наших дипстрайков российские объекты на линии от Ямала до Западной Сибири, и работаем, чтобы наши дроны и ракеты могли достигать и еще более отдаленных российских территорий", - отметил президент.

Зеленский добавил, что были определены ключевые направления для дальнейшего применения "дальнобойных санкций".

"Будут масштабироваться и наши подразделения дипстрайков - как на основе способностей СБУ и, в частности, Центра специальных операций "Альфа", так и на основе наших разведок и других составляющих сил обороны Украины", - рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что украинская дальнобойность является одной из реальных гарантий сохранения независимости Украины во время войны и будет одной из долгосрочных гарантий безопасности после наступления мира.

Напомним, в ночь на 30 октября массированная атака дронов привела к масштабным перебоям в работе аэропортов Москвы. Из-за налетов дронов отменили более 200 авиарейсов.

Кроме того, этой ночью дроны атаковали Новокуйбышевск в Самарской области РФ. В результате удара на территории местного НПЗ, производящего реактивное топливо для российской авиации, вспыхнул пожар.

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