RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дискуссии продолжаются. В Брюсселе готовят 12-й пакет санкции против России

Фото: Брюссель готовит 12-й пакет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия продолжает готовить 12-й пакет санкций против России. Дискуссии все еще продолжаются.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозепа Боррель заявил, что Европейский Союз намерен представить очередной пакет санкций против России уже в начале следующей недели.

Санкции Евросоюза против России

Напомним, Европейский союз уже ввел 11 пакетов санкций против России после того, как она вторглась на территорию Украины.

В частности, ограничения предусматривали запрет на экспорт в РФ товаров, которые можно использовать для производства оружия. Также в санкционные списки внесли физические и юридические лица, которые ответственны за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В 12-й пакет санкций Евросоюза, вероятно, войдет запрет на импорт российских алмазов. По данным Bloomberg, пакет ударит по торговле со страной-агрессором примерно на 5 млрд евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюз