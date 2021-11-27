"Україна мала міжнародний успіх із випуску зелених єврооблігацій НЕК "Укренерго" на початку листопада, і буквально за тиждень - жахливі новини, про блокування виплат залучених коштів за цільовим призначенням, і дискримінація на ринку відновлюваної енергетики", - відзначила Гуменюк.

Вона звернула увагу, що за 2020 рік показник прямих іноземних інвестицій до України мав від’ємне значення і передумови до його зростання цього року під питанням, враховуючи всі політичні ризики і непередбачуваність регуляторного середовища.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ."

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.