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Дискримінація "зелених" виробників нашкодило іміджу України на міжнародній арені, - інвестори

Автор: Артем Горовенко

Блокування виплат за "зеленим" кредитом та дискримінація окремих виробників нашкодило іміджу України на міжнародній арені.

Про це йдеться у заяві Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА) опублікованій у Facebook.

"Україна мала міжнародний успіх із випуску зелених єврооблігацій НЕК "Укренерго" на початку листопада, і буквально за тиждень - жахливі новини, про блокування виплат залучених коштів за цільовим призначенням, і дискримінація на ринку відновлюваної енергетики", - відзначила Гуменюк.

Вона звернула увагу, що за 2020 рік показник прямих іноземних інвестицій до України мав від’ємне значення і передумови до його зростання цього року під питанням, враховуючи всі політичні ризики і непередбачуваність регуляторного середовища.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ."

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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инвестиции в Украину