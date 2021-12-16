Дискримінація інвесторів та телефонне право закриває Україні шлях до декарбонізації, - ДТЕК

Для здійснення "зеленого" переходу Україна повинна вкладати в декарбонізацію 75-80 млрд грн на рік, проте жоден інвестор не вкладатиме в це свої кошти, коли влада країни дзвінком по телефону блокує виплати інвесторам їхніх же грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора компанії ДТЕК Дмитра Сахарука на конференції Energy Freedom, організованій з підтримки посольства Великобританії.

"Якщо брати як приклад, що ми маємо вкладати в декарбонізацію стільки ж, скільки має вкладати Євросоюз, це 1,7-1,8% від ВВП. Щороку Україна має вкладати від 75 до 80 млрд грн, щоб робити "зелений" перехід. Я думаю, що жоден інвестор не інвестуватиме такі гроші, коли по телефону можуть заборонити тобі платити гроші, на які ти маєш право", - сказав він.

Сахарук зазначив, що Україна на Конференції ООН зі зміни клімату у Глазго пообіцяла переглянути свої зобов'язання щодо відмови від вугілля до 2035 року.