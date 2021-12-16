ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дискримінація інвесторів та телефонне право закриває Україні шлях до декарбонізації, - ДТЕК

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 грудня 2021 15:03
Дискримінація інвесторів та телефонне право закриває Україні шлях до декарбонізації, - ДТЕК Фото: ДТЕК ВДЕ (renewables.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Для здійснення "зеленого" переходу Україна повинна вкладати в декарбонізацію 75-80 млрд грн на рік, проте жоден інвестор не вкладатиме в це свої кошти, коли влада країни дзвінком по телефону блокує виплати інвесторам їхніх же грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора компанії ДТЕК Дмитра Сахарука на конференції Energy Freedom, організованій з підтримки посольства Великобританії.

"Якщо брати як приклад, що ми маємо вкладати в декарбонізацію стільки ж, скільки має вкладати Євросоюз, це 1,7-1,8% від ВВП. Щороку Україна має вкладати від 75 до 80 млрд грн, щоб робити "зелений" перехід. Я думаю, що жоден інвестор не інвестуватиме такі гроші, коли по телефону можуть заборонити тобі платити гроші, на які ти маєш право", - сказав він.

Сахарук зазначив, що Україна на Конференції ООН зі зміни клімату у Глазго пообіцяла переглянути свої зобов'язання щодо відмови від вугілля до 2035 року.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
DAILY
Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше