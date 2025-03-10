Дисковые и барабанные тормоза авто: что дает лучший результат

Несмотря на все достижения электронных систем безопасности, которые помогают водителю управлять замедлением и торможением машины, в конце концов каждое колесо останавливает тормоз одного из двух типов - как и полвека назад. Речь идет о дисковых и барабанных тормозных механизмах колес.

Почему диски и почему барабаны

Итак, механизмы, тормозящие каждое из колес машины, бывают двух типов - барабанные и дисковые. Отличие в форме детали, вращающейся вместе с колесом и которую затормаживает тормозная система. В обоих случаях это круглое рабочее тело, на которое давят тормозные колодки. И диск, и барабан дают колодкам возможность проскальзывать, по мере замедления это проскальзывание уменьшая - в чем, собственно, и есть сущность любых тормозов.

Барабанные механизмы тормозов

У барабанных механизмов на ступице есть цилиндр - тот самый барабан. Он вращается вместе с колесом, а изнутри к нему гидравлика с силой прижимает две колодки. Поскольку колодки своим давлением как бы распирают цилиндр, его делают прочным, из массивного металла, поэтому он получается тяжелым и недешевым. Обычно сам барабан служит долго и его себестоимость особо не сказывается. А вот лишний вес неподрессоренной массы барабана и колодок частично ухудшает плавность хода. И хотя конструкторы умеют компенсируют эти лишние несколько сотен граммов настройками амортизаторов и пружин подвески, лишний вес на борту не очень полезен.

Кроме того, механизм барабанного тормоза имеет целый комплект дополнительных деталей, которые обеспечивают перемещение колодок, и набор пружин, которые возвращают их в нулевое положение. На современных авто барабанные тормоза используются только возле задних колес, поэтому в них же размещается механизм стояночного тормоза, который использует тот же барабан и те же колодки, имея при этом отдельный привод.

Среди плюсов "барабанов" то, их компоненты изнашиваются в несколько раз медленнее, чем "диски". А еще детали барабанного механизма просты с точки зрения производства, поэтому они более дешевы и более ремонтопригодны.

Повторимся, что последние полвека на легковых авто барабанные тормоза используются только на задних колесах. Причина в том, что задние колеса гораздо меньше передних задействованы в процессе торможения, и эффективности барабанных систем здесь вполне достаточно.

Дисковые тормоза

Главное отличие дисковых механизмов в том, что вместо барабана у них плоский диск, который с двух сторон сжимается парой колодок. Диск имеет небольшую металлоемкость, он быстро рассеивает тепло и дольше не грозит кипением рабочей жидкости от перегрева. Здесь нет пружин и деталей, которые возвращают колодки в расторможенное положение. В первоначальное положение колодки возвращаются под воздействием упругости резиновой манжеты, поэтому в этих системах большие требования к состоянию и чистоте деталей.

На первый взгляд дисковая схема проще, но требует более совершенных технологий при производстве, потому что здесь есть детали с высокой точностью размеров и узлы с минимальными зазорами, которые легко нарушаются - скажем, из-за ржавчины.

Когда дисковые механизмы использована на задних колесах, к ним пристраивают систему стояночного тормоза, что вызывает усложнение узла, часто значительное - так что иногда для упрощения к диску добавляют еще и отдельный барабан - исключительно для ручника.

Вкратце

Да, дисковые тормоза более эффективны при одинаковых условиях сравнения с барабанными. Однако эти условия совершенно разные на разных авто и даже на разных осях одной машины. Современные методы проектирования позволяют конструкторам без проблем рассчитывать такой барабанный механизм, чтобы он обеспечивал нужную интенсивность торможения машины. И если у вас не заряженное спорткупе, а обычная семейная машина, будьте уверены, что штатных заводских барабанов (естественно, на задней оси) вам будет вполне достаточно.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.