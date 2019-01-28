Директору табору "Орлятко" повідомили про підозру у порушенні санітарних норм

В таборі "Орлятко" отруїлися 94 людини, з них 79 дітей

Директору филиала "Орленок" загородного детского учреждения оздоровления и отдыха "Ястребок" сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Директору сообщили о подозрении в преступлении предусмотрено ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Следствием доказано, что распространение заболевания среди отдыхающих и персонала стало возможным из-за многочисленных нарушений требований санитарного законодательства в работе пищеблока, что привело к реализации пищевого и контактно-бытового пути передачи инфекции.

Напомним, летом 2018 года в Донецкой области в детском лагере "Ястребок" отравился 94 человек, из них 79 детей. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что отравление детей в Донецкой области - самое масштабное за последние годы.

Как отмечала омбудсмен, распространению инфекции способствовали нарушения работниками пищеблока требований личной гигиены, дезрежима, правил мытья посуды.

По факту отравления детей в Донецкой области было открыто уголовное дело.