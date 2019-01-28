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Директору табору "Орлятко" повідомили про підозру у порушенні санітарних норм

Новини » Надзвичайні події    28.01.2019 - 16:59
Директору табору "Орлятко" повідомили про підозру у порушенні санітарних норм
Фото: табір "Орлятко" (facebook com denisovaombudsman)

В таборі "Орлятко" отруїлися 94 людини, з них 79 дітей

Директор філії "Орлятко" позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Яструбок" повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури Донецької області.

Директору повідомили про підозру у злочині передбаченому ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) КК України.

Слідством доведено, що поширення захворювання серед відпочиваючих та персоналу стало можливим через численні порушення вимог санітарного законодавства в роботі харчоблоку, що призвело до реалізації харчового і контактно-побутового шляху передачі інфекції.

Нагадаємо, влітку 2018 року в Донецькій області в дитячому таборі "Яструбок" отруївся 94 осіб, з них 79 дітей. Український омбудсмен Людмила Денисова повідомляла, що отруєння дітей в Донецькій області - наймасштабніше за останні роки.

Як зазначала омбудсмен, поширенню інфекції сприяли порушення працівниками харчоблоку вимог особистої гігієни, дезрежима, правил миття посуду.

За фактом отруєння дітей в Донецькій області було відкрито кримінальну справу.

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