Директора ДБР не допитували у "справі Варченка"

За його словами, розслідування "секс-скандалу" ще триває

Директор ГБР Роман Труба сообщил, что в деле "секс-скандала" с Александром Варченко, который является мужем его заместителя - Ольги Варченко, он не был допрошен. Об этом на брифинге "Два месяца работы Государственного бюро расследований - первые итоги" заявил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что уголовные производства расследуют работники Нацполиции при процессуальном руководстве военной прокуратуры.

"Расследование в настоящее время еще продолжается. Я хочу чтобы в этом производстве были озвучены все имена исполнителей и имена заказчиков. Я уверен, что мы будем иметь возможность услышать фамилии", - сказал он.

Он также добавил, что его не вызывали в этом производстве и не допрашивали.

В начале ноября 2018 Наталья Бурейко обвинила заместителя главы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в домогательствах, после которых пошли сообщения с угрозами расправы. Девушка подала в прокуратуру заявление об угрозах и преследованиях со стороны чиновника.

В свою очередь Варченко заявил о том, что вместе с семьей "подвергся чудовищной информационной атаке". Он заверил, что не знаком с Бурейко, а причиной инцидента полицейский назвал атаку на его жену Ольгу Варченко - заместителя председателя ГБР.

Сама Бурейко позже заявила о том, что стала "жертвой циничной провокации" и попросила прощения у семьи Варченко.

В свою очередь Роман Труба в интервью РБК-Украина заявлял, что не имеет отношения к "делу Варченко".

"Четко могу утверждать, что я не имею отношения к этому скандалу. Хронология. В первых числах ноября я пошел в отпуск, в понедельник, 5 числа. Когда я иду, то все свои полномочия передаю первому заместителю и право подписи. Что важнее, я доверяю этому лицу выполнять те полномочия, которыми сам наделен. Для кого нужен был этот скандал, который ударил по репутации Государственного бюро расследований и руководства?", - заявлял Труба.