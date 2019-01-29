Директора ДБР не допитували у "справі Варченка"

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

За його словами, розслідування "секс-скандалу" ще триває

Директор ДБР Роман Труба повідомив, що у справі "секс-скандалу" з Олександром Варченко, який є чоловіком його заступниці - Ольги Варченко, не був допитаний. Про це на брифінгу "Два місяці роботи Державного бюро розслідувань - перші підсумки" заявив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що кримінальні провадження розслідують працівники Нацполіції за процесуального керівництва військової прокуратури.

"Розслідування на даний час ще триває. Я хочу щоб в цьому провадженні були озвучені всі імена виконавців і імена замовників. Я впевнений, що ми будемо мати змогу почути прізвища", - сказав він.

"Я не викликався у цьому провадженні і не допитувався", - додав Труба.

На початку листопада 2018 Наталія Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка в домаганнях, після яких пішли повідомлення з погрозами розправи. Дівчина подала в прокуратуру заяву про погрози і переслідування з боку чиновника.

У свою чергу Варченко заявив про те, що разом з сім'єю "зазнав жахливої інформаційної атаки". Він запевнив, що не знайомий з Бурейко, а причиною інциденту поліцейський назвав атаку на його дружину Ольгу Варченко - заступника голови ДБР.

Сама Бурейко пізніше заявила про те, що стала "жертвою цинічної провокації" і попросила вибачення у сім'ї Варченко.

В свою чергу Роман Труба в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що не має відношення до "справи Варченка".

"Чітко можу стверджувати, що я не маю відношення до цього скандалу. Хронологія. В перших числах листопада я пішов у відпустку, в понеділок 5 числа. Коли я йду, то свої всі повноваження передаю першому заступнику і право підпису. Що важливіше, я довіряю цій особі виконувати ті повноваження, якими сам наділений. Для кого потрібен був цей скандал, який вдарив по репутації Державного бюро розслідувань і керівництва?", - заявляв Труба.