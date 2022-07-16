Директор ЦРУ вперше відвідав Єреван і зустрівся з прем'єром Вірменії: що обговорювали

Директор ЦРУ США Вільям Бернс вперше відвідав Єреван, де зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Співрозмовники обговорили питання міжнародної та регіональної безпеки, а також боротьбу з тероризмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Пашинян і Бернс торкнулися також відбуваються в регіоні Південного Кавказу процеси. Глава ЦРУ також зустрівся з секретарем Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном. Сторони обговорили подальший розвиток двосторонніх відносин між країнами.

Крім того, в ході зустрічі Секретар Ради безпеки Вірменії представив обстановку регіональної безпеки, наявні виклики і підхід Вірменії до встановлення миру в регіоні. У цьому контексті сторони обговорили переговорні процеси Вірменія-Азербайджан і Вірменія-Туреччина.