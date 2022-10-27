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Директор ЦРУ тайно посетил Украину и встретился с Зеленским, - CNN

Фото: Директор ЦРУ Уильям Бернс (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в начале октября прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

"Находясь там, Бернс подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии, в частности, путем продолжения обмена разведданными", - пишут журналисты.

В CNN указали, что поездка главы ЦРУ состоялась в момент, когда США все больше озабочены возможностью России применить ядерное оружие в войне против Украины.

Напомним, американский генерал Бен Годжес убежден, что ВСУ могут отбросить россиян на территории, оккупированные до 24 февраля, в течение следующих двух месяцев.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины