По данным сервиса Flightradar24, военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III приземлился в России, прибыв из Риги.

Вскоре после посадки воздушного судна в российской столице заметили колонну автомобилей с номерными знаками дипломатического корпуса США. Официальные лица не разглашают цель визита американской делегации и полный список пассажиров на борту.

У спикера российского диктатора Дмитрия Пескова заявили, что в Кремле якобы не владеют информацией о прилете американского борта. По его словам, каких-либо встреч с представителями Белого дома у российского руководства не планировалось.

Что предшествовало

Напомним, сегодня американский военный самолет приземлился в российском аэропорту "Внуково" в Москве.