Директор "Рилейда" назвав абсурдними звинувачення у розкраданнях на будівництві бориспільського експреса

Фото: швидкісний експрес (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Кулаков зазначив, що його компанія має намір домагатися від Нацполіції компенсації матеріального збитку

Директор підрядної компанії ТОВ "Рилейд" Юрій Кулаков назвав абсурдними звинувачення у розкраданнях на будівництві бориспільського експреса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулакова виданню "КиевВласть".

Так, коментуючи матеріали кримінальної справи, що просочилися в ЗМІ на етапі досудового розслідування, Кулаков заявив, що перш ніж "роздувати черговий надуманий корупційний скандал", звинувачуючи до рішення суду одного з підрядників будівництва залізничної гілки від київського вокзалу до аеропорту "Бориспіль" у змові з ПЗЗ і привласненні бюджетних ресурсів, Головному слідчому управлінню Національної поліції України слід було хоча б ознайомитися з договором про виконання робіт.

"Для мене ця ситуація стала абсолютно несподіваною, а новина про підозри виглядала взагалі дико. Вся інформація про проект, держзакупівлі і хід виконання робіт знаходяться у відкритому доступі. Кожен факт, кожна дія ТОВ "Рилейд" на виду", - сказав він.

Керівник "Рилейда" підкреслив, що компанія чесно перемогла в тендері, який влада не могла провести протягом 9 місяців 2018 року через відсутність бажаючих будувати гілку бориспільського експреса. Вартість проекту чітко прописана в договорі. Роботи виконані і прийняті замовником в особі Південно-західної залізниці. Претензій з боку замовника та правоохоронних структур до цього моменту до ТОВ "Рилейд" не було.

"Почну з розмов про те, що ми, нібито у змові з ПЗЗ, нібито привласнили на будівництві 20 з гаком мільйонів гривень. Справа в тому, що спочатку вартість проекту, внесена в договір, оцінювалася в 20,8 млн грн! Сума, нібито "присвоєних нами коштів" фактично збігається з вартістю вироблених нами робіт! Отже, нібито встановлені правоохоронцями "факти привласнення" нами цих коштів є домислами і не мають під собою ніякого документального підтвердження", - констатував Кулаков.

Директор компанії-підрядника звернув увагу поліції ще і на той факт, що 85%-90% від загальної вартості контракту були витрачені на придбання будматеріалів та металоконструкцій.

"У договорі чітко прописано, що роботи виконуються з матеріалів підрядника. Всі документи, що підтверджують закупівлі матеріалів і комплектуючих узгоджені з ПЗЗ. Створюється таке враження, що співробітники Нацполіції не спромоглися навіть ознайомитися зі змістом договору про будівництво бориспільської гілки", - сказав він.

Кулаков також спростував версію правоохоронців, що ТОВ "Рилейд" незаконно привернуло до будівництва 9 інших підрядників, через які, нібито, і присвоювалися бюджетні гроші.

"Це абсолютно некоректна інформація. Підрядником по частині робіт, про які зазначалося вище, було ТОВ "Рилейд". Повторюся, що ми отримали цей статус офіційно за підсумками відкритого тендеру. Згадані в ЗМІ структури не брали участі в будівництві. Вони постачали нам будматеріали і виготовляли металоконструкції", - пояснив Кулаков.

Він додав, що у світлі безпідставних підозр ТОВ "Рилейд" в особливо тяжкому злочині, які на стадії розслідування стали надбанням ЗМІ, компанія має намір відстояти своє чесне ім'я в суді і домагатися від Нацполіції компенсації завданого діловій репутації матеріального збитку.