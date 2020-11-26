Директор РГК Олег Ніконоров – в числі кращих управлінців України

Директора Регіональної газової компанії Олега Ніконорова назвали одним з найкращих топ-менеджерів в Україні за версією журналу "ТОП 100" і ділового порталу Delo.ua.

Під керівництвом Олега Ніконорова Регіональна газова компанія (РГК) стала лідером технологічних інновацій і цифрових сервісів на газовому ринку.

Експерти обрали Олега Ніконорова за трансформацію РГК у провайдера комплексного сервісу на газовому ринку України, створення високотехнологічних інноваційних виробництв у газорозподільній сфері і запуск популярних цифрових клієнтських сервісів 104.ua, які об'єднують понад 3,5 млн користувачів.

Також редакція журналу "Топ-100" відзначила найкращих керівників в конкретних номінаціях. Никоноров Олег став переможцем номінації "Новатор" за успіх у поєднанні професійного інжинірингу та унікальної клієнтської підтримки, коли незалежно від обраного каналу комунікації з РГК кожен клієнт отримує однаково високий рівень сервісу і послуг.