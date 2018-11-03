Директор ЄБРР в Україні розповів про нову стратегію співпраці з Україною

Фото: Маттео Патроні (ebrd.com)

ЄБРР позитивно оцінює зроблені Україною кроки щодо підписання з МВФ угоди про нову програму фінансування

Керуючий директор ЄБРР по Східній Європі й Кавказу Маттео Патроні назвав основні пріоритети співпраці банку з Україною на наступні п'ять років. Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

За словами Патроні, всі вони передбачені в новій стратегії співпраці ЄБРР з Україною, яку прем'єр-міністр Володимир Гройсман погодив з керівництвом банку 23 жовтня.

"Наш рада директорів схвалила нову стратегію співпраці з Україною на наступні п'ять років. В основі цього документа – п'ять пріоритетних напрямів. Це і продовження корпоратизації та приватизації держкомпаній, удосконалення норм законодавства в частині конкуренції для бізнесу. Ще одним важливим напрямком є зміцнення енергетичної безпеки та диверсифікації енергоресурсів, з особливим акцентом на розвиток альтернативної енергетики. Так само важливим аспектом нашого співробітництва з Україною є заходи по зміцненню фінансової системи, зокрема як державних, так і комерційних банків. І, нарешті, інтеграція інфраструктурної та екологічної систем з системами сусідніх країн", - пояснив Маттео Патроні РБК-Україна.

Він також заявив, що банк позитивно оцінює зроблені нашою країною кроки щодо підписання з Міжнародним валютним фондом угоди про нову програму фінансування України.

"Ми, зрозуміло, схвалюємо підписання staff level agreement України з МВФ. І ми сподіваємося, що з одного боку, це дозволить країні закріпити стабільне розвитку, але з іншого боку, ми хотіли б, щоб це стало приводом для подальшого продовження реформи. І наші стратегічні пріоритети корелюють з позицією МВФ з цього приводу", - повідомив Патроні.

За його словами, Україна повинна зосередитися в першу чергу на розвиток таких секторів економіки, як приватний сектор, промисловість, інфраструктура і аграрна галузь.

Нагадаємо, в середині жовтня ЄБРР призначив нового главу українського офісу банку Маттео Патроні. На посаді керуючого директора по Східній Європі й Кавказу (офіс в Києві) він змінив Франсіса Малижа.

Свою кар'єру в ЄБРР Патроні почав у департаменті корпоративних інвестицій в головному офісі банку в Лондоні. До цього працював у приватному секторі. Пізніше Патроні очолив офіс банку в Сербії, а з 2015 року – керував ЄБРР в Румунії і Болгарії.