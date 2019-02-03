Дипломати США і Південної Кореї обговорили майбутній саміт Трампа та Кім Чен Ина

Представник Трампа провів робочі консультації з представником Сеула з питань безпеки півострова

Высокопоставленные чиновники Южной Кореи и США провели обсуждения предстоящей встречи лидеров Соединенных Штатов Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Сообщается, что в воскресенье, 3 февраля, в Южную Корею прибыл спецпосланник Трампа по вопросам Северной Кореи Стивен Бигун, который должен в начале недели провести встречу с представителями Пхеньяна для обсуждения деталей проведения будущего саммита.

В МИД Южной Кореи рассказали, что Бигун провел консультации рабочего уровня с представителем Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном о переговорах между США и КНДР.

В то же время местны СМИ сообщают, что встреча Бигуна и его северокорейского коллеги должна состоятся в селении Пхандмунджом, которое расположено на границе между двумя корейскими государствами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США и КНДР согласовали место и дату нового саммита. Дональд Трамп заявил, что дата и место проведения новой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном были согласованы и могут быть объявлены на следующей неделе.