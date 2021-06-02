Дипломат назвав атаку на владу в Києві бажанням "поживитися на бюджеті"

Спроби влади контролювати місцеве самоврядування, зокрема, у Києві, не призведуть ні до чого хорошого.

"Спочатку команда Зеленського накинулася на представників місцевого самоврядування з криками. Такий "лукашизм" - від слова Лукашенко. Потім накинулися на Кличка, тому що хочеться поживитися на бюджеті. Перша штанга, потім друга штанга", - заявив експерт.

Він зазначив, що призначення некомпетентних людей в регіони призводить до конфліктів.

"Майже немає регіонів, де б обласний центр і обласна влада не конфліктували. Де б тихо не конфліктували органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, особливо на регіональному рівні. У деяких областях за два роки президентства Зеленського помінялися чотири керівники. Тих, хто не знає, які є органи, ставлять забезпечувати їх координацію", - пояснив Безсмертний.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко відповів на погрози влади усунути його з посади голови КМДА. Він заявив, що його можуть звільнити тільки кияни, які його обрали.

Він також нагадав, що три рішення Конституційного суду визнали призначення головою КМДА не обраного мера неконституційним.

Після цього була інформація, що влада розглядає варіант незаконного відсторонення Кличко через рішення РНБО.