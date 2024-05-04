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Диплом или аттестат не отображается в "Дія": что делать

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В марте в приложении "Дія" появились документы об образовании. Дипломы и аттестаты автоматически интегрируются, однако некоторым пользователям документы могут не отображаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Правительство онлайн.

МОН и Минцифра подготовили ответы на распространенные вопросы пользователей относительно случаев, когда документ не отображается в приложении "Дія".

Если диплом, свидетельство или аттестат присутствуют в Реестре документов об образовании ЕГЭБО, но не отображаются в приложении "Дія", это может быть вызвано расхождениями в регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН) в "Дії" и данных документа об образовании. В таком случае необходимо обратиться в заведение образования, выдавшее документ, для обновления информации. Проверить наличие документов в Реестре ЕГЭБО можно по соответствующей ссылке.

Если в приложении отображается неполная или некорректная информация о документе об образовании, также следует обратиться в соответствующее учебное заведение.

Если документ не отображается из-за ошибки в дате рождения во время его заказа, существуют два варианта: обратиться со сканкопиями документа, удостоверяющего личность, и документа об образовании в учебное заведение, или написать на почту Государственному предприятию "ИНФОРЕСУРС" (info@inforesurs.gov.ua) с наложением КЭП.

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Дия