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"Динамо" нашло усиление линии обороны в Южной Америке, – СМИ

Фото: Брайан Себальос (справа) может перебраться в чемпионат Украины (thenationview.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитник олимпийской сборной Колумбии Брайан Себальос попал в сферу интересов киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

22-летний центрбек оказался на радарах "бело-синих". Права на него принадлежат бразильской "Форталезе".

Себальос выступает на родине. На правах аренды с июля прошлого года он защищает цвета "Хуниора" из Барранкильи. Там он успел сыграть 12 матчей во всех турнирах (1 гол) и попал в заявку Колумбии U-23 на квалификационный турнир перед Олимпийскими играми.

В рядах "олимпийцев" Себальос провел 3 поединка, в которых колумбийцы трижды потерпели поражения. Арендное соглашение с "Хуниором" действует до 31 декабря. В то же время контракт защитника с "Форталезой" рассчитан до конца 2026 года.

"Динамо" в сезоне 2023/24

На зимнюю паузу столичный гранд ушел на 5-й строчке Премьер-лиги. Киевляне набрали 28 очков (+9, =1, -4) и вместе с донецким "Шахтером" остаются теневыми лидерами чемпионата.

Летом "Динамо" вылетело из Лиги конференций, уступив в плей-офф квалификации стамбульскому "Бешикташу" (2:3, 0:1). Осенью "бело-синие" завершили выступления в Кубке Украины на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв киевской "Оболони" (0:1). 3 ноября с должности главного тренера ушел Мирча Луческу.

К весенней части сезона коллектив готовит Александр Шовковский. Он стал полноценным наставником команды 11 декабря.

К слову, ранее "Динамо" в спарринге разгромило "Пахтакор" на турецкой земле.

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