"Динамо" заявило трьох легіонерів на груповий етап Ліги Європи

Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу обрав гравців на другий за престижністю європейський турнір. До заявки українського гранда потрапили 30 футболістів.

У списку "Динамо" знайшлося місце трьом легіонерам. Оборонець Кендзьора та вінгер Діалло продовжать виступи за киян, а третім іноземцем став літній новачок – Кахім Перріс із Ямайки.

Вісім заявлених гравців потрапили до переліку за списком "Б". Окрім перспективної молоді, до нього все ще проходить безумовний лідер оборони "Динамо" Ілля Забарний.

Офіційна заявка "Динамо" на груповий етап Ліги Європи 2022/23:

Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко, Ігнатенко

Захисники: Вівчаренко, Боль, Попов, Бурда, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кендзьора

Півзахисники: Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Перріс, Шапаренко, Яцик, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Буяльський, Діалло, Царенко

Нападники: Ванат, Супряга, Бєсєдін

Раніше "Динамо" отримало повний календар матчів у Лізі Європи. Суперником киян у стартовому турі стане турецький "Фенербахче". Поєдинок відбудеться 8 вересня у Стамбулі.