"Динамо" забрало обе награды за первый тур УПЛ после зимней паузы

Форвард "бело-синих" Владислав Ванат – футболист тура чемпионата Украины. Нападающий больше всего приложился к волевой победе столичного гранда над харьковским "Металлистом 1925".

После пропущенного гола Гармаша именно Ванат отдал голевую передачу на Кабаева в первом тайме. А после перерыва сам оформил дубль. Сначала он замкнул прострел Волошина на дальней штанге, а затем сыграл на добивании после выстрела Шапаренко в каркас ворот.

Зато наставник "Динамо" Александр Шовковский – лучший тренер 18-го тура. Отечественный специалист одержал пятую победу подряд во главе киевлян в Премьер-лиге. "Бело-синие" идут на 5-й строчке, но по потерянным очкам претендуют на лидерство.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Ванат опередил Башича и Тотовицкого. Шовковский оказался лучше Вернидуба, Любеновича и Ротаня.