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"Динамо" забрало обе награды за первый тур УПЛ после зимней паузы

Фото: Александр Шовковский вернул "Динамо" в чувства (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 18-го тура отечественного первенства отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Форвард "бело-синих" Владислав Ванат – футболист тура чемпионата Украины. Нападающий больше всего приложился к волевой победе столичного гранда над харьковским "Металлистом 1925".

После пропущенного гола Гармаша именно Ванат отдал голевую передачу на Кабаева в первом тайме. А после перерыва сам оформил дубль. Сначала он замкнул прострел Волошина на дальней штанге, а затем сыграл на добивании после выстрела Шапаренко в каркас ворот.

Зато наставник "Динамо" Александр Шовковский – лучший тренер 18-го тура. Отечественный специалист одержал пятую победу подряд во главе киевлян в Премьер-лиге. "Бело-синие" идут на 5-й строчке, но по потерянным очкам претендуют на лидерство.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Ванат опередил Башича и Тотовицкого. Шовковский оказался лучше Вернидуба, Любеновича и Ротаня.

 

К слову, ранее "Александрия" нарвалась на техническое поражение от "Шахтера" из-за участия незаявленного футболиста.

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