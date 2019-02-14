"Динамо" вирвало нічию у матчі з "Олімпіакосом" в Лізі Європи

Матч-відповідь 21 лютого в Києві

Киевское "Динамо" сыграло вничью на выезде с греческим "Олимпиакосом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч в Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис" завершился со счетом 2:2.

Автором первого мяча стал нападающий греков Ахмед Хассан, отличившийся на 9 минуте после передачи полузащитника Костаса Фортуниса. В середине первого тайма хавбек "Динамо" Виталий Буяльский сравнял счет, голевой пас отдал защитник Томаш Кендзера.

Перед перерывом форвард Жил Диаш вывел греческий клуб вперед. Ничью киевлянам принес полузащитник Беньямин Вербич, забив на 89 минуте после передачи хавбека Виктора Цыганкова.

Ответный матч "Динамо" - "Олимпиакос" проведут в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" 21 февраля и начнется в 23:00 по киевскому времени.