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"Динамо" не удержало победу над "Рухом" в Премьер-лиге

Фото: Гола Владислава Ваната не хватило для победы "Динамо" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей во Львове завершился матч 21-го тура отечественного первенства между местным "Рухом" и киевским "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Рух" – "Динамо" – 1:1

Голы: Довгий, 40 – Ванат, 16

В первые минуты ни одна из команд не смогла завладеть инициативой. Фактически первый опасный момент встречи завершился взятием ворот. Это Бенито убежал в свободную зону на правом фланге и прострелил в штрафную, где Ванат точно пробил в касание.

Гол добавил матчу остроты. Вот "динамовец" Дячук сфолил на "оранжевую" карточку, но арбитр Романюк не решилась удалить защитника. Дальше Буяльский подставился под выбивание Панькива от ворот и едва не оформил курьезный мяч. А львовянин Климчук был готов замкнуть фланговый прострел, но Нещерет своевременным выходом из ворот прервал передачу.

А перед перерывом "Рух" слегка неожиданно сравнял счет. Тот же Климчук сместился с правого фланга в центр и решил бить – мяч зацепил Попова и отлетел к Довгому. Хавбек без лишних раздумий отправил сферу в сетку ворот "Динамо" – 1:1!

Еще до перерыва "бело-синие" попробовали восстановить преимущество. Однако, удар Шепелева прошел выше ворот. На старте же второй половины выход один на один с Нещеретом упустил самый активный в составе "Руха" Климчук. В свою очередь попытку Соломона на 65-й минуте заблокировал Попов.

После этого эпизода на поле стало больше борьбы. Эпицентр событий сместился в середину поля. Тем временем с ударами в сторону ворот у обоих команд наблюдались огромные проблемы. Решить их соперники так и не сумели, так что поединок завершился ничьей.

"Динамо" упустило возможность опередить "Зарю" и выйти на 3-е место в УПЛ. Киевляне набрали 40 очков. Показатель луганцев такой же, но у них есть матч в запасе. В активе "Руха" 19 пунктов и позиция в зоне переходных матчей.

К слову, ранее "Колос" переиграл "Ингулец" в столице и поднялся в топ-6 Премьер-лиги.

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