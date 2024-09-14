"Динамо" уверенно одолело "Зарю" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Заря" – "Динамо" – 0:2

Голы: Буяльский, 67, Брагару, 78

Дебют матча команды провели на встречных курсах. Острее выглядели номинальные гости. Сначала Ванат не смог акцентированно пробить из пределов штрафной, а затем Ярмоленко отправил мяч выше ворот после навеса Тымчика с отскока.

Луганский коллектив сумел ответить в середине тайма. Это Антюх после забрасывания с острого угла пробил у Бущана. Ответ же "Динамо" едва не обернулся голом. Ярмоленко издалека ударил в штангу, а Вивчаренко на добивании не попал в рамку ворот. Перед перерывом Тымчик размял Турбаевского низовым ударом.

Старт второй половины был за "Зарей". Антюх из выгодной позиции не сумел переиграть Бущана. Да и на этот раз киевляне ответили еще опаснее. Правда, не обошлось без помощи луганчан. Это Дрышлюк в касание едва не срезал мяч в собственные ворота с прострела Вивчаренко – перекладина!

"Динамо" захватило инициативу и продолжило оказывать давление на владения Турбаевского. Нацеленность подопечных Александра Шовковского на ворота привела к двум головам в середине тайма. На 67-й минуте Буяльский в касание из центра штрафной замкнул передачу того же Вивчаренко, а затем Брагару с угла площадки с рикошетом от защитника попал в дальний угол.

Вернуть "Зарю" в игру мог Ндур. В быстрой атаке луганцев африканец обязан был забивать после провала Биловара в центре обороны после прострела Жуниора, но пробил прямо в Бущана. Цифры на табло в дальнейшем не изменились.

"Динамо" одержало четвертую победу в четырех поединках УПЛ. Киевляне набрали 12 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице. "Заря" пока остается на 6-й строчке (9 пунктов).