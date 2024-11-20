"Динамо" отчиталось о благотворительной деятельности за 1000 дней войны

В ФК "Динамо" отчитались, как помогают военным и гражданскому населению с первых дней войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

Так, армия регулярно получает от ФК "Динамо" (Киев) автомобили (внедорожники, грузовики), спецтехнику, катер, разведывательные дроны, системы Старлинк, маскировочные сетки, продукты питания, питьевую воду.

В октябре 2022 ФК "Динамо" Киев стал партнером государственной фандрейзинговой платформы UNITED24. Уже через месяц после начала полномасштабного вторжения ФК "Динамо" (Киев) объявил о проведении серии благотворительных матчей под лозунгом: "Матч за Мир! Остановим Войну!".

Первым матчем этой серии стал поединок "Легия" – "Динамо", прошедший 12 апреля 2022 года. По итогам этого матча удалось собрать более 220 тысяч евро, переданных организациям, занимающимся поддержкой украинских беженцев.

Всего за первые пять матчей удалось собрать более 700 тысяч евро, направленных на благотворительность.

Всего "Динамо" провело 15 таких матчей, что позволило аккумулировать около 1,5 млн. евро финансовых средств для поддержки Украины.

Также клуб направляет много усилий и ресурсов на восстановление больниц, амбулаторий, центров, детских садов. В частности, с его помощью была отстроена амбулатория в селе Гуровщина Бучанского района Киевской области, восстановлено разрушенное отделение Черниговской городской больницы №3, где полностью профинансирована реконструкция рентген-отделения.

Кроме того, фонд выделил 6 млн. гривен на восстановление одного из отделений медицинского учреждения для онкобольных пациентов.

Также значительным событием стало подписание меморандума с больницей «Охматдет» на финансирование восстановления всего поликлинического отделения одного из корпусов, значительно пострадавшего во время российской атаки 8 июля 2024 года.

Кроме того, клуб помог в восстановлении детсада в селе Бышев на Киевщине, который был уничтожен российским авиаударом в марте 2022 года, а также восстановил здание киевской гимназии №154, пострадавшее от взрыва вражеского беспилотника.

Кроме помощи военным и медицинским учреждениям, клуб уделяет внимание и гуманитарной помощи. Было отправлено 200 тонн воды в Херсонскую область для людей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

Для временных переселенцев, вынужденных покинуть свои дома и переехать в другие города, а также для незащищенных слоев населения была организована доставка продуктов питания, средств личной гигиены и товаров первой потребности.