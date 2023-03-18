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"Ворскла" свела вничью матч Премьер-лиги против "Металлиста 1925"

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Полтава, Суббота 18 марта 2023 15:34
"Ворскла" свела вничью матч Премьер-лиги против "Металлиста 1925" Фото: Без голов пока проходит 18-й тур УПЛ (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей завершилась встреча полтавской "Ворсклы" и харьковского "Металлиста 1925" в рамках 18-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Ворскла" – "Металлист 1925" – 0:0

Полтавчане с первых минут захватили инициативу. Однако территориальное преимущество особых дивидендов команде Виктора Скрипника не принесло. Фактически первый настоящий момент возник на 35-й минуте – харьковчанин Ременюк выскочил на свидание с Исенко, но тот перевел на угловой.

В ответ Олейник сумел ударить метров с 15-ти. Но в этот раз хорошо в игру вступил кипер "Металлиста 1925" Мозиль. А потом выпад Степанюка заблокировал защитник. Апелляции же относительно игры рукой у него судейская бригада проигнорировала.

На старте второй половины "Ворскла" упустила еще одну возможность. Это Павлюк пробил головой после стандарта, но мяч прошел над перекладиной. А в середине тайма команды обменялись моментами. Сначала харьковчанин Бычек пробил рядом со стойкой из-за пределов штрафной, а Челядин прямым ударом со штрафного проверил на крепость каркас ворот "Металлиста 1925".

А вскоре матч более чем на полчаса перевала воздушная тревога. Вынужденная пауза пошла на пользу команде Эдмара. Гости перехватили инициативу и создали немало проблем обороне "Ворсклы". Самым активным у харьковчан был Бычек, который в одном из эпизодов не обыграл кипера в ближнем бою.

В конце концов, ни одна из команд так и не смогла открыть счет, так что обе остались в середине турнирной таблицы. "Металлист 1925" набрал 21 очко, а в активе "Ворсклы" – 20 пунктов. Следующие поединки они сыграют после международной паузы.

К слову, Украина завершила выступления в еврокубках на 14-й строчке таблицы коэффициентов УЕФА.

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