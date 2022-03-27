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"Динамо" дізналося дату та місце матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Спортінга"

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Бухарест, Неділя 27 березня 2022 14:12
"Динамо" дізналося дату та місце матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Спортінга" Фото: "Динамо" U-19 (ФК "Динамо")
Автор: Антон Федорців

Юнацька команда київського "Динамо" розпочало підготвку до поєдинку 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти лісабонського "Спортінга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Керівництво "Динамо" зуміло зібрати команду в Румунії. На початок війни юніори вітчизняного гранда перебували в різних куточках України. Нині вони живуть і тренуються на базі "Стяуа".

Натомість матч плей-офф Юнацької ліги УЄФА, який мав відбутися ще на початку березня в Києві, запланували на 7 квітня. Домашньою ареною для "динамівців" стане стадіон бухарестського "Рапіда".

Напередодні "Динамо" U-19 під наглядом головного тренера першої команди Мірчі Луческу провели спаринг проти ровесників зі "Стяуа". Кияни розгромили суперників із рахунком 5:0 завдяки голам Віктора Блізніченка, Назара Волошина, Дмитра Мельніченка, Кирила Попова та Ігоря Горбача.

Нагадаємо, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував віддати Україні право на проведення Євро-2028.

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