"Динамо" дізналося дату та місце матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Спортінга"
Юнацька команда київського "Динамо" розпочало підготвку до поєдинку 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти лісабонського "Спортінга".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Керівництво "Динамо" зуміло зібрати команду в Румунії. На початок війни юніори вітчизняного гранда перебували в різних куточках України. Нині вони живуть і тренуються на базі "Стяуа".
Натомість матч плей-офф Юнацької ліги УЄФА, який мав відбутися ще на початку березня в Києві, запланували на 7 квітня. Домашньою ареною для "динамівців" стане стадіон бухарестського "Рапіда".
Напередодні "Динамо" U-19 під наглядом головного тренера першої команди Мірчі Луческу провели спаринг проти ровесників зі "Стяуа". Кияни розгромили суперників із рахунком 5:0 завдяки голам Віктора Блізніченка, Назара Волошина, Дмитра Мельніченка, Кирила Попова та Ігоря Горбача.
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