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"Динамо" втримало перемогу над "Люцерном" у контрольному матчі

Фото: "Динамо" перед одним зі спарингів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Черговий спаринг київського "Динамо" на тренувальних зборах завершився перемогою над швейцарським "Люцерном" (2:1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Люцерн" – "Динамо" – 1:2

Голи: Еміні, 81 – Циганков, 16 (пенальті), Вербіч, 24

"Біло-сині" довго не запрягали й забили двічі в стартові півгодини. Спершу Циганков впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол голкіпера проти Бєсєдіна. А згодом Вербіч вискочив віч-на-віч із Мюллєром після розрізного пасу Попова з центра поля і впевнено реалізував свій момент.

До перерви "Люцерн" змарнував кілька нагод зрівняти рахунок. Але Бущан вчасним виходом із воріт ліквідував випад Фридека. Далі український воротар парирував удар Ардаїса впритул. А під завісу тайму Дорн пробив з льоту після флангового прострілу – повз ворота.

У другій половині більше нагод і напівмоментів створив "Люцерн". На старті Бущан парирував постріл із лінії штрафного, а згодом відбив ще один удар впритул – цього разу від Соргіча. Натомість за "Динамо" міг забити Караваєв, але його постріл після скидки Буяльський кіпер перевів на кутовий.

На 81-й хвилині Нещерет помилився з передачею під пресингом суперників, швейцарці розіграли комбінацію, на фініші якої Еміні пробив у лівий верхній кут – 1:2. Із цим рахунком команди і завершили спаринг.

"Динамо": Бущан (Нещерет, 76) – Кендзьора (Караваєв, 72), Забарний (Боль, 80), Попов (Сирота, 76), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 80), Шапаренко (Шепелєв, 72) – Циганков (Антюх, 80), Буяльський, Вербіч (Ванат, 72) – Бєсєдін (Гармаш, 80)

Нагадаємо, що провели розбір іноземного досвіду проведення футбольних змагань у розпал війни.

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