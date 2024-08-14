"Динамо" и "Зальцбург" синхронно перенесли матчи перед Лигой чемпионов

Матч "Динамо" – "Зальцбург" состоится 21 августа в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22.00. Ответный матч сыграют 27 августа в Зальцбурге.

Между двумя встречами с австрийским грандом "Динамо" должно было сыграть матч 4-го тура Премьер-лиги против полтавской "Ворсклы" (24 августа). Впрочем, дирекция УПЛ и "бело-зеленые" согласились перенести поединок на одну из резервных дат – 18 сентября или 27 сентября.

По тому же пути пошел и "Зальцбург". Австрийские "красные быки" согласовали перенос на более поздний срок матча 4-го тура Бундеслиги против "Хартберга". Итак, обе команды будут находиться в равных условиях в финале квалификации Лиги чемпионов – сыграют поединки чемпионатов 17 августа, а между двумя очными матчами будут отдыхать.

"Динамо" по пути в последнюю стадию квалификации главного еврокубка прошло белградский "Партизан" и шотландский "Рейнджерс". В свою очередь "Зальцбург" выбил нидерландский "Твенте" (2:1, 3:3). Победитель противостояния будет соревноваться в основной сетке обновленной Лиги чемпионов.