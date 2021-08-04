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"Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" після переможного старту в УПЛ

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні "Динамо" провела матч з місцевою командою "Фенербахче" у Стамбулі. Зрештою команди зіграли внічию.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Українська футбольна команда відзначилась першим голом завдяки відмінній грі Богдана Лєднєва. В середині першого тайму футболіст влучив у ворожі ворота після вдалого паса від Циганкова, завдяки чому "Динамо" почала вести в рахунку.

Після перерви, українська команда прийняла рішення встановити Дениса Гармаша на позицію центрфорварда. "Динамо" утримувало ініціативу за собою, втім пас Месута Озіла вивів Пелкаса віч-на-віч з кіпером українського клубу, після чого футболіст забив у ворота пробивши м’яч між ніг у воротаря Дениса Бойка.

Зрештою, гра закінчилась нічиєю. Наразі "Динамо" продовжує готуватися до наступного матчу з "Зорею", який відбудеться вже на наступних вихідних.

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ДинамоФенербахчеФутбол