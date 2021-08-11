"Динамо" в суху обіграло "Минай" та стало лідером УПЛ

Попри спокійне начало й невдалу спробу венесуельського футболіста "Динамо" Еріка Раміреса вийти сам на сам з воротарем, вже на 19 хвилині київському клубу вдалося перехопити ініціативу. Після відмінного пасу від нападника, півзахисник Буяльський красиво перекинув воротаря ворожої команди й подарував власній команді перший гол.

Другий гол "Динамо" не змусив очікувати на себе довго. Під час додаткового часу першого матчу, венесуельський новачок взяв ініціативу у власні руки й після передачі від Караваєва - забив м’яч у ворота "Минаю".

Попри достатню кількість можливостей перехопити перевагу на полі під час другого матчу - київський клуб вирішив зупинитися на двох голах.

Гра закінчилась з рахунком 2:0.



Відзначимо, що це була третя перемога для клубу "Динамо". Наразі команда очолює турнірну таблицю української Прем’єр-ліги.

Фото: турнірна таблиця української Прем'єр-ліги (Google)