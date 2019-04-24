Динамо - Шахтар: прогноз букмекерів

Фото: "Динамо" - "Шахтар" (fcdynamo.kiev.ua)

Букмекери не змогли назвати фаворита матчу

"Динамо" і "Шахтар" зійдуться в черговому головному українському Ель Класіко. Трансляція розпочнеться о 18:30, а дивитися гру можна на телеканалі 2+2.

24 квітня 18:30

Київ, НСК "Олімпійський"

В майбутньому протистоянні букмекери приймають ставки з одним і тим же коефіцієнтом. Перемога "Динамо", так і перемога "Шахтаря" оцінюється в 2,65. Нічийний же підсумок зустрічі становить 3,25.

Нагадаємо, матч обслужить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.