"Динамо " і "Шахтар" без втрат і розгром від "Зорі": результати 13-го туру УПЛ

Лідер УПЛ київське "Динамо" досить впевнено по грі переграло "Маріуполь" (3:2), проте старт і кінцівка матчу були нервовими. Після матчу наставник киян Мірча Луческу висловив невдоволення діями своїх підопічних.

"Дуже злий на гравців, команду. І зараз, і в матчі на Кубок повели себе як аматори, а не професіонали. Замість того, щоб забивати і контролювати хід гри, вони розслабилися, грали як хотіли, кожен тягнув ковдру на себе, кожен хотів забити. Вийшла нервова кінцівка", - зазначив коуч"біло-синіх".

А ось "Шахтар" у домінуючій формі декласував колись грізну "Десну" (4:1). Навіть пропущений гол "гірники" пропустили після власної масованої атаки.

Також порадувала своїх уболівальників "Зоря", яка знищила "Металіст-1925" 6:1. До слова, в позаминулому турі якраз луганчани поступилися з таким же рахунком "Шахтарю". Перемога дозволила лугачанам вийти на третє місце після осічки полтавської "Ворскли", яка зіграла в безгольову нічию з "Чорноморцем" (0:0).

Що стосується аутсайдерів, то тут ситуація також не змінилася. "Маріуполь" - останній, "Чорноморець" і "Минай" трохи вище.

Всі результати туру:

"Маріуполь" - "Динамо" 2:3

Мішньов, 4 (п), Клименко, 90+2 - Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29

"Шахтар" - "Десна" 4:1

Соломон, 8, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 64 - Безбородько, 23

"Інгулець" - "Верес" 0:0

"Колос" - "Львів" 0:1

Романчук, 83

"Рух" - "Олександрія" 0:0

Видалення у "Руху": Кузик, 90 + 3

"Металіст-1925" - "Зоря" 1:6

Ременюк, 6 - Аллахяр, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Фрімпонг, 77, Алібеков, 90+2

Видалення у "Металіста-1925": Шершень, 65

"Дніпро-1" - "Минай" 4:0

Гуцуляк, 9, Довбик, 14, Піхальонок, 30, Русин, 89

"Ворскла" - "Чорноморець" 0:0