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"Динамо" і "Шахтар" оновили заявки на плей-офф Ліги Європи

Автор: Вера Олейник

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" оновили свої заявки для участі в матчах плей-офф Ліги Європи УЄФА. Українські команди, як й інші учасники турніру, мали право за потреби дозаявити максимум трьох виконавців.

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Про це інформує Українська асоціація футболу.

Кияни додали двох футболістів - Артема Бєсєдіна та Сідклея, а відкликали зі складу, який виступав у груповому раунді Ліги чемпіонів, Георгія Цітаішвілі та Клейтона. Підопічні Мірчі Луческу в 1/16 фіналу поміряються силами з бельгійським "Брюгге".

"Гірники" нікого не дозаявляли, викресливши зі складу, що боровся у группі ЛЧ, Олександра Драмбаєва, Віктора Коваленка та Владислава Вакулу. Команда Луїша Каштру в 1/16 фіналу зустрінеться з "Маккабі" Тель-Авів.

Додамо, що єдиний легіонер збірної України, що залишився у змаганні, - захисник Едуард Соболь, потрапив у заявку "Брюгге".

Перші поєдинки відбудуться 18 лютого, а матчі-відповіді - 25 лютого. Лише одна зустріч "Тоттенхем" - "Вольфсберг" пройде 24 лютого.

Нагадаємо, амстердамський "Аякс" помилково не вніс свого найдорожчого новачка в заявку на Лігу Європи.

Прогноз погоди
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