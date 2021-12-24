"Динамо" і "Шахта " покарали за банери уболівальників

Контрольно-дисциплінарний комітет Української Асоціації футболу (УАФ) покарав "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк) за образливі банери вболівальників. Клуби повинні будуть заплатити від 50 000 до 250 000 гривень обов'язкового внеску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УАФ .

В асоціації зазначили, що за демонстрацію вболівальниками київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" під час матчу 10-го туру чемпіонату Української Прем'єр-ліги (УПЛ) 3 жовтня 2021 року банерів, що принижують честь і гідність суперників, комітет застосував до обох клубів санкцію у вигляді обов'язкового грошового внеску в розмірі 50 000 гривень.

Крім того, киян покарали за появу вболівальниками клубу расизму під час матчу 14-го туру чемпіонату УПЛ 6 листопада 2021 року "Динамо" - "Ворскла". Клуб повинен заплатити обов'язковий внесок у розмірі 250 000 гривень і провести один матч без фанатів.

Крім цього кияни повинні заплатити 50 000 гривень за необґрунтовані і некоректні висловлювання помічника головного тренера клубу Еміліана Караса на адресу головного арбітра матчу "Маріуполь" - "Динамо".