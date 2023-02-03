"Динамо" разбило румынский клуб в спарринге в Турции

Разгромной победой киевского "Динамо" завершился контрольный матч на турецкой земле против "Унири" из Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный матч

"Динамо" – "Униря" – 5:1

Голы: Бенито, 2, 13, Тымчик, 25, Ванат, 32, Супряга, 84 – Поп, 89

Украинский гранд решил судьбу противостояния за первые полчаса. Помог киевлянам быстрый забитый мяч. На 2-й минуте Бенито опередил вратаря и переправил мяч в сетку после неожиданного рикошета.

Второй гол не заставил себя ждать. После упущенного момента хавбека Царенко (не реализовал выход один на один с кипером) в объятиях партнеров во второй раз оказался Бенито. Нигериец вовремя оказался на добивании после попытки Ваната.

На 25-й минуте "Динамо" оформило третий забитый мяч. Это Тымчик оказался в роли центрфорварда и головой переправил мяч в сетку после передачи из глубины. Роль ассистента исполнил юный Яцык.

А еще через семь минут счет стал совсем неприличным. Это те же Царенко с Ванатом запрессинговали оппонента и спровоцировали потерю мяча. Сферу подхватил нападающий и искусно уложил в угол ворот – 4:0.

Еще до перерыва "бело-синие" могли забивать больше. Однако защитник опередил Ваната после классной передачи Тымчика. В свою очередь мощный удар Кабаева после паса Бенито парировал голкипер.

Во второй половине мог забивать Супряга. Форварда на оперативное пространство вывел Шепелев, а тот эффектно перебросил мяч через вратаря. Однако в последний момент сферу из пустых ворот вынес защитник. А удар Караваева после сольного прохода немного разминулся со створом.

Зато уже никто не помешал "Динамо" на 84-й минуте. Супряга дождался ошибки в обороне "Унири" и легко реализовал свою возможность. Представитель чемпионата Румынии смог организовать гол престижа перед свистком – Поп точно пробил в дальний угол.

Для столичной команды эта победа стала первой в зимнюю паузу. Ранее подопечные Мирчи Луческу проиграли венскому "Рапиду" и словенскому "Марибору", а матч с "Аустрией" из Лустенау свели вничью (2:2). Следующим соперником киевлян станет "Шкендия".

Состав "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Тымчик, Дячук, Боль, Вивчаренко – Сидорчук, Яцык, Царенко – Бенито, Ванат, Кабаев

2-й тайм: Моргун – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак – Лонвейк, Андриевский, Шепелев – Волошин, Супряга, Диалло