"Динамо" сокрушило "Партизан" в квалификации Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

"Динамо" – "Партизан" – 6:2

Голы: Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваев, 45+1, Кабаев, 55, Попов, 83, Пихаленок, 90+2 – Салданья, 22 (пенальти), 66

Обе команды начали активно. "Бело-синие" могли открыть счет на 4-й минуте, но удар Кабаева с острого угла парировал кипер, а Ярмоленко на добивании пробил выше ворот. Вскоре он не попал в створ головой, а Буяльский размял вратаря с линии штрафной.

А на экваторе тайма белградцы получили шанс повести в счете. Это Караваев в пределах штрафной вместо мяча ударил в ногу Калюлю, а рефери после просмотра повтора назначил пенальти. К отметке подошел Салданья и ударом по центру вывел "Партизан" вперед.

В ответ "Динамо" прибавило обороты. Впрочем, настоящий момент киевляне создали на 35-й минуте, когда Кабаев после передачи Ярмоленко пробил под перекладину – сэйв Йовановича. А затем команда Александра Шовковского превратила концовку тайма в ночной ужас "могильщиков".

В течение шести минут "Динамо" трижды расписалось в воротах белградцев. Сначала Кабаев сбросил под удар Шапаренко, а тот мощно уложил под перекладину. Далее Бражко классно положил корпус на подборе и с лета вколотил от дальней штанги. А в добавленное арбитром время Караваев с рикошетом попал в дальний угол после передачи Ваната.

Окрыленные "бело-синие" продолжили терроризировать оборону сербского гранда и после перерыва. Серия атак "Динамо" привела к четвертому забитому мячу на 55-й минуте. Это Кабаев получил мяч в центре поля, продвинулся вперед и забил классным выстрелом под штангу из-за пределов штрафной.

Только теперь вице-чемпион Украины немного расслабился. "Партизан" сумел этим воспользоваться на 66-й минуте – Салданья из пределов вратарской затолкал мяч за линию после фланговой атаки. Впрочем, этот локальный успех стал для "могильщиков" последним.

"Динамо" в дальнейшем полностью контролировало ход событий, а под занавес поединка наказало любителей путешествовать в Россию еще двумя забитыми мячами. На 83-й минуте Попов вторым темпом после удара Бражко со штрафного замкнул прострел Волошина. А в добавленное время последний нашел в штрафной Пихаленка, который отпраздновал дебют за киевлян техничным голом – 6:2 в итоге, а ответный матч превратился в формальность.