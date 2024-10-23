"Динамо" разошлось миром с "Марибором" в Юношеской лиге УЕФА

Юношеская лига УЕФА, "путь чемпионов", 2-й раунд, первые матчи

"Динамо" U-19 – "Марибор" U-19 – 1:1

Голы: Пейкришвили, 67 – Подлесник, 37

"Бело-синие" завладели инициативой в дебюте встречи. Самым активным в составе команды Игоря Костюка был Пейкришвили. Юный грузин упустил три (!) возможности забить в первые четверть часа – не попал в дальний угол из пределов штрафной, не пробил кипера выстрелом под перекладину и не реализовал выход один на один.

Постепенно "Марибор" отодвинул игру подальше от собственных ворот. Впрочем, до остроты у владений Суркиса дело доходило нечасто. Тем более неожиданным стал гол "фиалок" перед перерывом. Это Подлесник оказался на ударной позиции и отправил мяч над вратарем.

Со стартом второй половины "Динамо" U-19 заиграло еще активнее. Вот Редушко и Осипенко на протяжении одной атаки не воспользовались двумя шансами забить – первый не попал головой в незащищенные ворота, а второй пробил мимо створа метров из десяти. Но на 67-й минуте все удалось Пейкришвили, протолкнувшему мяч в сетку после передачи Андрейко.

В финальные 20+ минут подопечные Костюка пытались вырвать победу. С острого угла не смог акцентированно пробить Андрейко. Далее Осипенко отправил мяч мимо дальней девятки. Наконец с выстрелом Кремчанина справился голкипера – 1:1 в итоге.

Ответный матч состоится 6 ноября. Если "динамовцы" пройдут первого оппонента, то сыграют с одним из победителей раунда. Круг потенциальных соперников сузился до четырех – албанского "Билиса", косовского "2 Коррику", ирландского ЮСД или исландского "Стьярнана".