"Динамо" разгромило "Зарю" и поднялось в топ-3 УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 6-й тур (перенесенный матч)

"Заря" – "Динамо" – 0:3

Голы: Андриевский, 7, Кабаев, 22, Бражко, 67

Столичный гранд в первые минуты очертил намерения победить. Уместным стал и быстрый гол "бело-синих". На 7-й минуте Ванат перехватил мяч и отдал на Шапаренко, а тот сбросил назад Андриевскому – хавбек точно пробил в правый угол.

Забитый мяч придал "Динамо" уверенности. Подопечные Александра Шовковского продолжили контролировать ход событий и время от времени беспокоили Сапутина. В частности, Ванат выстрелом из зоны перед штрафной размял голкипера "Зари".

А в середине тайма настоящий шедевр удался Кабаеву. Вингер киевлян слева получил передачу Шапаренко, сместился чуть ближе к центру и роскошным выстрелом правой попал в ближнюю девятку. Сапутин дотянуться до мяча в этой ситуации не сумел – 0:2.

До перерыва вратаря "Зари" еще успели побеспокоить Волошин и Дячук. Выстрел первого страж ворот луганчан парировал. А второй после стандарта пробил мимо ворот. Номинальные хозяева лишь на 43-й минуте создали момент – Бугай в падении замкнул прострел Вантуха, но Бущан вытащил мяч из-под перекладины.

Не поменялась ситуация и во второй половине встречи. Возможность забить была у Шапаренко, но его подкрученный удар под дальнюю штангу на 61-й минуте парировал Сапутин. Следующие вспышки активности у ворот "Зари" были связаны с игроками, вышедшими со скамейки запасных.

На 67-й минуте "Динамо" оформило третий гол. Шапаренко подал угловой с левого фланга на ближнюю штангу, где Ярмоленко (вышел на замену на 60-й) головой подправил мяч на дальнюю, а там Бражко хладнокровно расстрелял ворота – 0:3. Больше команды не забивали.

Благодаря победе "Динамо" набрало 44 очка и поднялось на 3-е место в турнирной таблице УПЛ. Впереди – донецкий "Шахтер" и криворожский "Кривбасс", набравшие по 46 пунктов. Правда, криворожцы провели на два матча больше. Тем временем "Заря" осталась на 12-й строчке (22 очка).