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"Динамо" – "Рейнджерс": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Люблин, Понедельник 05 августа 2024 16:36
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"Динамо" – "Рейнджерс": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов Фото: "Бело-синие" выбили "Партизан" на предыдущем этапе (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов примет шотландский "Рейнджерс" на польской земле.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Рейнджерс" состоится 6 августа в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

Специалисты конторы Bwin считают вице-чемпиона Украины фаворитом первого матча. Коэффициент на победу Александра Шовковского составил 2,20. Вероятность победы шотландского гранда была оценена баллом 3,10. Кэф на ничью составил 3,60.

Смелая ставка на голы обеих команд в каждом из таймов предложена с коэффициентом 10,50. Тем временем победа "Динамо" со счетом 2:0 увеличит выигрыш 11,50.

Букмекеры Favbet подготовили схожие цифры. На победу киевского коллектива можно поставить с коэффициентом 2,22. Потенциальный успех "Рейнджерс" кажется менее вероятным с кэфом 3,30. На ничью заложили аналогичный балл 3,60.

Персональные фанаты форварда Владислава Ваната могут заложиться на минимум дубля своего любимца с солидным коэффициентом 9,00. Тем временем кэф на главного "бомбардира" Евро-2024 – автогол – составил перспективные 6,50.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Рейнджерс" перед противостоянием.

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